Pokaż całość

Z tej wojny powinniśmy wyciągnąć wnioski dla siebie przede wszystkim - co jest nadal kluczowe do prowadzenia wojny, jakie siły i jakie uzbrojenie jest konieczne, a jakie drugorzędne, jakie moce produkcyjne trzeba mieć, by móc się bronić przed ruskimi itd itp.Mieliśmy pół-darmowy poligon doświadczalny by rozumieć, jak poważne jest zagrożenie ze wschodu i jak się bronić. Miliony MB danych do analizy. Mam nadzieję, że jest jakaś mała grupka