No i po raz kolejny ludzie się oburzają za zwykłe dywagacje i rozmyślanie nad różnymi scenariuszami xD Taka jest polityka i tak to właśnie wygląda że trzeba przemyśleć KAŻDY scenariusz, nawet najbardziej nierealny czy zwyczajnie głupi. Czy takie tereny by nam się przydały? Tak, bo można by utworzyć na nich swego rodzaju bufor przed rosją, zaminować część takiego obszaru i zapomnieć o nim. No ale już się uśmiechnięci zebrali i przeinaczają słowa Pokaż całość