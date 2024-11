Gospodarka się zaczyna sypać niemiaszkom to się zaraz skończy zielony ład, ale nie martwcie się tylko w Niemczech. My w Polsce nadal będziemy ciśnięci z tym ekologicznym bzdurami, oczywiście by żyło się wam lepiej i DROŻEJ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )