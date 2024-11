I znów zachód szkaluje Rosję! Na szczęście jeszcze tylko cztery lata i Rosja się przeniesie na swoją własną stację kosmiczną (której pierwsze moduły zgodnie z zapowiedzą mają zostać wysłane w kosmos już za trzy lata - no chyba by nie kłamali, prawda?), tamże dopiero zachodowi pokażą, do czego Wielikaja Rassija jest jeszcze zdolna :DDDD