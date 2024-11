Ja nie rozumiem. Jeżeli Korea Północna, Iran wysyłają amunicję do Rosji a Rosja wykorzystuję ją na Ukrainie to wszystko jest ok. A gdy Ukraina chce wykorzystać tak samo zachodnią amunicję w Rosji ( a nie tylko do strzelania na terytorium Ukrainy ) to eskalacja. Wchodzenie NATO itd. do 3 wojny światowej. To w takim razie stroną konfliktu tez jest Iran i Kora Północna. Tu jest jakaś z tyłka logika.