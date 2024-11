Ale wy zdajecie sobie sprawe, ze zmowa, jest tylko wtedy, kiedy faktycznie doszlo do porozumienia miedzy podmiotami, a nie gdy te podmioty po prostu stosuja wysokie marze/ceny, bo czemu by mieli je obnizac, skoro konkurencja ma podobne? I zmowe trzeba udowodnic, wlasnie dowodami, ze do niej doszlo, a nie tylko bazowac na tym, ze sa podobne ceny. To ze sa podobne ceny moze tylko wskazywac, ze byc moze gdzies do niej doszlo, Pokaż całość