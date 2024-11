Słowo to tylko słowo. Powinien razem z tym statementem pokazać rysunek, który mu "ocenzurowali" - wtedy wyrobilibyśmy sobie zdanie kto miał rację. Mleczko to nie jest jakaś wyrocznia i wzorzec artystyczny i nie ma gwarancji, że nie dał do publikacji kiepskiego, czy głupawego w przekazie rysunku, który redaktor wydania wywalił. Święte prawo redaktora wydania. Facet ma już swoje lata i jego ogląd świata może być zupełnie inny, niż ogląd młodszych ludzi. Jak Pokaż całość