Pewnie kwestia miasta, w moim rodzinnym stragany dobił właściciel, info z 1 ręki, matki znajoma miała stragan przez ponad 20 lat na rynku. Właściciel co chwilę podnosił opłatę, doszło do tego, że stojąc od 6 do 17, 7 dni w tygodniu, co 2 tydzień pobudka o 2, by do hurtowni dojechać i wrócić, i wszystko po to, by mieć ~4k zł. Ceny na rynku już nie takie atrakcyjne przez właściciela.

W końcu Pokaż całość