Następna otrzeźwiała po kontakcie z rzeczywistością.



Te wszystkie organizacje około LGBTP+ to tak naprawdę sposób na życie działaczy, wyciąganie pieniędzy i trampolina do polityki.



Naiwni urobieni propagandą wolontariusze myślą ze działają w imię wyższego dobra... a są cynicznie wykorzystywani w roli zaplecza i "pożytecznych idiotów".



No cóż... tak to zawsze działało... i od tysięcy lat nic się w tej kwestii nie zmieniło. Sprytni wykorzystują naiwniaków.