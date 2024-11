Widzę ostatnio lewackie treści wlewają się na Wypok jak powódź po przerwaniu tamy w Stroniu Śląskim.

Ja wam dobrze radze, nie zatrzymujcie się na tych niedobrych deweloperach i idźcie na całość.

Proponuję wprowadzić ustawowo maksymalne marże dla lekarzy, prawników, księży, prostytutek oraz całej branży IT.



Ludzie to jednak lecą na te socjalistyczne brednie jak muchy na g---o.