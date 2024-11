Prowadzę działalność i prawie połowie klientów muszę wręcz siłą wystawiać paragony.

Ludzie nie chcą żeby wystawiać paragon i dorabiać złodziei z rządu, liczą że bez paragonu będzie taniej, albo ci co prowadzą działalność najczęściej mówią, że jak będę wystawiał uczciwie paragony, to się nie dorobię + to co wspomniałem wcześniej.



Tak więc przyzwolenie społeczne na działanie szarej strefy jest w społeczeństwie ogromne i powszechnie akceptowane.