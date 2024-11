Ja tam czekam na tęczowego raflka w funkcji prezydenta to wtedy dostaniecie solidną dawkę zielonego ładu, lgbt, islamu same tylko pozytywy. Rafałek to jest to na co Polacy zasługują, będzie bk0% też i wiatraki że śmietnika, elektryczny szmelc z zachodu a to wszystko za wasze pieniążki. A tego elektryka naładujecie sobie prądem za 10zl/kWh