Ciekawe jak by sie kobieta wypowiadala jak by jakims cudem wlazly do niej na posesje Kangale i zagryzly jej psy. Mysle, ze wtedy poczula by sie identycznie jak Ci panstwo z zagryzionym na wlasnej posesji psem. Egocentryzm i egoizm wydaje sie aktualnie przemawiac przez te osobe.