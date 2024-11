Jest to logiczne że jeśli coś już zostało wyprodukowane to najlepiej wykorzystać dany pojazd do granic możliwości a dopiero potem wymieniać na nowy. No ale wiadomo globaliści chcą żeby każdy kogo będzie w ogóle stać w przyszłości na samochód wymieniał go co 3 lata a biedota do autobusów lub na rower z wypożyczalni.