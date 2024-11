Odkąd mieszkam za granicą to widać jeszcze lepiej jakie polki są jebnieete, wymagania z kosmosu, ale sama od siebie nie daje nic. Trzymam się z daleka i mam kobietę innej narodowości. Wiadomo, że ma też swoje gorsze dni (każdy ma), ale to jest bez porównania. Przytuli, pocałuje spontanicznie, przygotuje coś dobrego do zjedzenia, zorganizuje wspólny wypad, wręcz mnie o--------i, gdy za dużo pracuje. Aż się chce wziąć bukiet kwiatów w sklepie i Pokaż całość