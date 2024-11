Znalazł się kruczek w prawie kanonicznym, by unieważnić poprzednie małżeństwo - znajdzie się i taki, by zatwierdzić nowe. Wszystko kwestia chęci, a najlepiej zachęca odpowiednio wysoka ofiara.

Gorzej, jeśli jakiś biedny lub mniej wpływowy parafianin zechce zrobić to samo, co Kurski. Dla biedaków ta religia niestety nie jest równie łaskawa.