Przecież fano-wypoki, same pisały ze pis powinien sie podłączyc zamiast narzekać na ten caly Nord strim i w ogle to skłóca nas z Rosją, bo to gra polityczna, a historia tp przeszłość, dzisiejsi ludzie nie maja nic wspolnego z tym co robili przodkowie, tylko husarze i sebixy myślą inaczej