Śmieszne jest stwierdzenie karetka

Jaką to karetka, jakie to pogotowie

To wóz transportowa do zabezpieczenia tam nawet nie ma na pokładzie pełnoprawnego ratownika medycznego, tylko człowiek po KPP który objawia mecz tak prawdę mówiąc bez sprzętu, poprostu ma być. Czemu od razu plujecie na ratowników medycznych tych którzy jeżdżą do wezwań.