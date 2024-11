Wkurzające to jest to, że kiedyś wszystko lądowało w jednym pojemniku.

Później dodali drugi: zwykłe śmiecie i do recyklingu.

Teraz próbują recykling rozbijać na frakcje, co ma trochę sensu, jednak...

Kiedyś to się opłacało, a teraz wciąż podnoszą ceny.

To jest k---a, jakieś kuriozum - śmiecie to zawsze była dochodowa część biznesu. Teraz, jedną z jej części czyli segregację przerzucono na normika, a koszty wzrosły.