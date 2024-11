Ciagle czytam jak to Kazachstan się stawia Rosji. A w praktyce pewnie wyglada to tak, ze jest to zwykła zmyłka pod publikę. Kazachstan prawdopodobnie jest największym pomagierem Rosji, a te wszystkie informacje to po to żeby sankcji na nich USA/UE na nie nałożyli bo skoro sa tak przeciwko Rosji to jakim niby prawem. Zwykła zagrywka.