Niestety ale pieski i kotki to jak zwykle zaslona dymna. Chodzi naprawde o zakaz hodowli ryb, wykonczenie rolnictwa poprzez mozliwosc odbierania rolnikom zwierzat przez 'aktywistow' (bez udzialu sadu). To juz drugie podejscie do tematu. Plus teraz jeszcze te fajerwerki. Jak jest projekt zgloszony przez organizacja pokroju 'Akcja Demokracja' to schemat zawsze ten sam: zaslona dymna nosna spolecznie plus w dalszej czesci istota sprawy.