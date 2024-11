Panowie i Panie....J...ć ruskich. Ta wojna, to najlepsze co nas Polaków mogło spotkać. Taka okazja nie trafiła się od zakończenia II WŚ, i jak się zakończy jakimś krzywym rozejmem, to nie powtórzy się już nigdy. Najbardziej mi żal Ukraińców. Ta wojna jest najbardziej naszą wojną od II WŚ. Zaraz się zlecą jacyś pseudo wołyniacy. Wiecie co? Temat Zbrodni Wołyńskiej był mało lotny przez dłuższy czas, lata 90-te, 2000-ne itd. Ja o nim Pokaż całość