Wyjaśni mi ktoś, po co do połówki domu, czyli 50m2 potrzeba aż 21 paneli ogrzewając dom eko groszkiem? Ja ogrzewam dom 120m2 pompą ciepła i jak sobie policzyłem to nie opłaca mi się montować ani jednego. To jest idealny przykład bezmyślnych decyzji, owczy pęd bo fotowoltaika to złoto w czystej postaci... Jakie rachunki musiała mieć ta kobieta, że zdecydowała się zakredytować na panele, nie lepiej te pieniądze z raty włożyć w rachunki Pokaż całość