Zakup auta to najmniejszy problem finansowy, masz x PLN i za te x PLN kupujesz, druga strona medalu to utrzymać ten pojazd, koszty paliwa, przeglądy, ubezpieczenia, coroczne wymiany płynów i obowiązkowe serwisy ale to co najbardziej da po kieszeni to serwis z powodu awarii, w chwili obecnej koszty robocizny są ogromne, a jeszcze zakup części. Osobiście mimo że mnie stać na nowy samochód to raczej nigdy nie kupię nowego samochodu bo nie Pokaż całość