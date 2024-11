Pamiętajcie Mirki. Nawet jak jesteście naj3bani to nie uciekajcie tylko udzielcie pomocy, wezwijcie służby, byle inni przeżyli - to zawsze jest jakiś element łagodzący, który sąd na pewno weźmie pod uwagę wymierzając karę (bo należy ponosić odpowiedzialność za jazdę pod wpływem). Inaczej będą patrzeć niż by Was znaleźli naj3banych za kilka godzin na jakiejś imprezie albo na granicy ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )