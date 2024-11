Ciekawe jak to się przełoży na wzrost gospodarczy kraju. Czy odzyskamy pole w high tech, zaczniemy produkcję własnych aut osobowych, ciężarowych, będziemy w stanie produkować tanią energię, staniemy się samowystarczalni - no prawie - w produkcji amunicji i uzbrojenia...

A nie kurrrr... czekajcie, sorki, to nie ten film. Pomyliłem h..a z ogórkiem.