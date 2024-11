Trzaskowski to będzie taka sama wydmuszka i cymbał jak długopis czy inny komoruski.

Warto przypominać, że długopis niby też wyglądał na "obytego" i na takiego go lansowali, studia, a jaki się okazał to każdy wie.

Tutaj będzie taka sama kompromitacja i wyjdzie, że w porównaniu z nimi to Wałęsa był wzorem prezydenta.