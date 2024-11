Zawsze się jakoś przykro patrzy na takie walące się domy. Szczególnie poruszył mnie obecny wygląd zabudowań pana Franciszka i jego żony ze Złotych Łanów. Są różne filmy na YT z tego miejsca. Kiedyś oglądało się jak dbali ile mogli o to gospodarstwo, a teraz wszystko splądrowane niszczeje. No ale to jakaś refleksja też dla nas, że wszystkie bogactwa które gromadzimy i tak prędzej czy później z powrotem przyroda pochłonie.