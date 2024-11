to ściema. Po pierwsze są karmieni taką papką propagandową że twierdzą że to oni są ofiarami a po drugie nawet jakby to zrobili bo zwykli rosjanie mieliby dość wojny to i tak by to nie wyszło na światło dzienne bo milicja by ich tam zaj... a innni by uciszyli takie wiadomości w przestrzeni medialnej.