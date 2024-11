Kapkę się interesuję judaizmem i opowiadałem koleżance w pracy, co siedzi w pokoju obok mnie czym jest czulent (to taka żydowska potrawa jednogarnkowa). No i mówię jej: "...dają też surowe jajka, takie w skorupkach, a jeśli chodzi o mięso to zwykle wołowina, może być też jagnięcina. W każdym razie, jak pewnie słyszałaś nie jedzą wieprzowiny i się śmieją, że to symbol antykoszerności. Bardzo chętnie podkreślają, że nie jedzą świni i można wręcz Pokaż całość