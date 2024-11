Mam w rodzinie nauczycieli. Ależ oni głosowali na KO, gdyby, mogli to by po 4 głosy oddawali, za obie ręce i nogi.

Dziś przyznają, że PiS to było szambo, ale KO to jeszcze dodatkowo metr osadu.

Jedni warci drugich, ale żeby nauczyciele mieli tak zmielone mózgi, że się odbijają od PiS w stronę farbowanej PO to nie mogę tego zrozumieć.