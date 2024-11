Zainteresowanym polecam nagranie z posiedzenia. Jest oczywiście Wielka Bolzka Patriotyczna i atak na polską firmę oraz niepotrzebne zawracanie d--y panom posłom co to ważniejsze rzeczy mają do roboty.



Mój faworyt to wysryw na temat tego jak zajebiste są pociągi newagu i jak wiele tysięcy ludzi dobowo przewożą, po to by następnie lekko przejść do tego, że planowe psucie pociągów które kupowały spółki skarbu państwa i które startowały w przetargach to "spór podmiotów Pokaż całość