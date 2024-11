Promocyjna cena wejścia do Term w Chochołowie? Tylko dla SŁOWAKÓW i lokalsów? Pozwolimy dyskryminować ze względu na adres zamieszkania we własnym kraju? Sprawa zgłoszona do UOKiK. Jako mieszkaniec Zakopanego nie mogę skorzystać, bo notarialnie potwierdzona umowa najmu mieszkania nie wystarcza.