To, co dzieje się w służbie zdrowia, woła o pomstę do nieba. Zawieszenie SOR-u i oddziału neurochirurgii w całym regionie to dramat dla pacjentów, którzy będą zmuszeni szukać pomocy jeszcze dalej, w systemie już ledwo funkcjonującym. Aż trudno uwierzyć, że w takiej sytuacji niektórzy politycy nadal rozważają pomysły obniżenia składki zdrowotnej.