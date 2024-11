Smutne, że nic się od kitajców nie uczą. Nie znam sprawy tej fabryki, ale za to sporo się dowiedziałem jak działają kitajscy producenci. Oni jadą po całości - od EV prze rynek PV, aż po sprzedaż odrzutów z produkcji na wolnym rynku. Co by nie powiedzieć to odrobili lekcje po stokrość i wyciskają z rynku co się tylko da.

Zadam tylko retoryczne pytanie: skoro rynek EV jest ograniczony to czy w EU Pokaż całość