To kolejne wydarzenie, które pokazuje, że wojna hybrydowa z Rosją trwa w najlepsze i dotyczy nie tylko Polski, ale całej Europy. Te "rutynowe" incydenty to nic innego jak element większej strategii destabilizacji i testowania naszych reakcji. Musimy być tego świadomi i działać razem, bo takie prowokacje to ostrzeżenie, że zagrożenie jest realne, a Rosja nie zamierza odpuścić.