Europa kompletnie zawala przygotowania do zielonego ładu. Zamiast budować solidne fundamenty i wspierać własny przemysł, elity europejskie zaczynają od d--y strony, a efekty widać już teraz. Jeśli nawet Mercedes musi kupować silniki od Chińczyków, to znaczy, że Chińczycy są lepiej przygotowani na przyszłość niż my. Europa obudzi się z ręką w nocniku – bez technologii, bez zaplecza i z rosnącą zależnością od Azji. Zielony ład to może być piękna idea, ale w Pokaż całość