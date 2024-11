Ciekawe gdzie spadają te ceny, bo jak patrzę na ogłoszenia w dużych miastach - Warszawa, Kraków, Wrocław - to mam wrażenie, że stoją w miejscu i są niebotycznie wysokie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Jeśli ten spadek to jedynie 3%, to za dużej różnicy raczej nie ma, przy mieszkaniu za bańkę to raptem 30k.