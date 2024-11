Błąd to można popełnić jak pomylisz wodę niegazowaną z gazowaną na zakupach w innym kraju, a nie jak manipulujesz powszechnie znanymi materiałami. Prawnik ich nastraszył ile za to bekną jak sprawa trafi do sądu, a Mariusze z Brighton jeszcze klaszczą uszami jaka to dobra dziennikarska robota.