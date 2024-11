Mimo, ze Polska od wielu lat dolaczyla do EU, nadal walczymy ze wschodnia mentalnoscia - kto jest winny. Znajdzmy winnego i problem sie rozwiaze. Co 4 lata praktycznie to samo - jedni n----------a na drugich, a nikt nie robi nic konstruktywnego. Zamiast szukac winnych raczej warto poszukac zrodlowych i systemowych przyczyn problemu, potwierdzic je za pomoca danych, a następnie poszukac rozwiazan i zaczac je wdrazac. 40 lat sie w Polsce p--------y z Pokaż całość