Niemcy też ukradli mi szafę i do teraz nie oddali.

Solidna, dębowa, jeszcze z XVII wieku, dziś pewnie byłaby warta z kilkadziesiąt tysięcy.

Przy okazji ukradli jeszcze rower i pompę do studni i porządną siekierę, a pradziadka pobili.

Prababcia - wiadomo co się stało.

Janiny i Stasi nie znaleźli, bo pradziadek jak widział co się dzieję, to kazał dziewczynkom uciekać do obory i wejść na górę, wciągnąć drabinę i pod żadnym pozorem nie wychodzić.



