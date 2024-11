To mnie rozwala właśnie. Ludzie mówią że nie wierzą w Boga ale czytają horoskopy i wierzą w to g. Wróżki, jakieś amulety i inne pierdoły. Bóg nie istnieje ale kamień ma mnie ochronić. A skąd kamień ma moc? Może od demonów tylko jeśli istnieją demony to musi również istnieć Bóg.