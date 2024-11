Szczerze? Nie miałbym nic przeciwko paru wyrzeczeniom gdyby przykład szedł z góry. I pewnie nie tylko ja. Ale jak widzę, że gwiazdeczki latają sobie odrzutowcami na randki, za wylanie ścieków do rzeki jest tylko ostrzeżenie dla przedsiębiorcy, a 2/3 świata w ogóle ma wywalone na cokolwiek, to dlaczego miałbym sobie czegoś odmawiać? Co to zmieni, że ja będę pił przez papierową słomkę zamiast plastikowej? Katastrofa klimatyczna wydarzy się 2 sekundy później?

Elity Pokaż całość