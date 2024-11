Nie znam żadnego znajomego (no a niestety kilku ich jest), który bylby za „oszczędzaniem” na armii ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



To chyba jedyny wydatek w państwie, na który nikt nigdy nie narzekał. Wręcz przeciwnie- zawsze było, że „za mało”. Może gdzieś na lewicy, gdzie priorytetem są programy socjalistyczne, ale tak to większość zawsze była za uzbrajaniem i wydatkami na armię.



To takie artykuły próbują wmówić ludziom że jest Pokaż całość