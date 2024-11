Pokaż całość

Kolor narzucasz producentom obuwia, więc nie jest to problemem.Co do reszty to dajesz wytyczne ogólne jak mają buty wyglądać, ale za wysokość cholewki, rodzaj materiału, kształt podeszwy odpowiada producent i dopasowuje je do wymagań żołnierzy. Buty mają tylko być do siebie w miarę podobne, a nie być identyczne. Od rozróżniania stron są mundury, plus emblematyTO jakaś aberacja, aby każdy w wojsku musiał wyglądać tak samo, tym bardziej,