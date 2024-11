Kto wie, czemu oni nie biora sie za budowe spalarni smieci - ponoc kazde duze miasto chce, smieci sa tak w pyte drogie ze jesli to sie dzis nie oplaca to ja juz nie wiem o co tu chodzi, moze zamiast doplat do elektrykow czy kredytow - niech panstwo z KPO zleci budowe spalarni smieci w kazdym miescie wojewodzkim?