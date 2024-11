Już się zaczyna - ten pis to wcale nie był taki zły, w sumie nic złego nie zrobili, patrzcie co teraz robi władza, a to dopiero!

Uprzejmie przypominam, moje złote rybki, że PiS prawie rozpieprzył ten kraj pod każdym względem.

A obecną władzę też się rozliczy pewnego dnia. Będzie o wiele łatwiej to zrobić, niż z pisem.