Prosty przykład. We fiacie 126 były kalamitki przy zwrotnicach. Smarowanie co 10 tys choć niektórzy smarowali co 5 tys.

Niektórzy wcale efekt niesmarowania był taki że ledwo chodziły a wybicie tego przy regeneracji to czasem była kowalska robota. Ciężko chodzące zwrotnice szybko niszczyły gałki drążków kierowniczych i na kierownicy był kierownica ciężko chodziła. Auto jechało prosto chyba tylko dzięki zawalonym zwrotnicom