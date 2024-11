Za 20 lat jak napiszesz, że kiedyś to były czasy i można było napisać co się chce, to dostaniesz bana, a młodzież Ci napisze, że jesteś bumerem i pewnie jeszcze wtedy było 5 dni w szkole i po 6 czy tam 7 godzin dziennie zamiast 2 dni i 2 godzin w tygodniu jak teraz. Jeszcze pewnie na maturze musiałeś coś obliczać, zamiast napisać krótką notatkę jak bardzo kochasz swój rząd XD