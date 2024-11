Taaaa. Domy we Włoszech za 1 euro. Największy scam w historii. Niech od razy mówią, że są do remonty z koniecznością wykorzystania lokalnych materialow i ekip remontowych często z konserwatorem zabytków na karku i limitem czasu w jakim remon nalezy wykonac. Koszty idą w setki tysięcy euro. Takie to domy za 1 euro. Często na totalnym wypizdowie.